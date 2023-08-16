قبول دفعة أطباء بشريين حاصلين على الماجستير والدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير / الدكتوراة؛ للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2024 .



وبالنسبة للشروط العامة للقبول، أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح، وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكرى العام، وأن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى (كشف الهيئة) وفقا ًلتقييم لجنة الإختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول، والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف)، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزي العسكري المعمول به بالقوات المسلحة، ولا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية، كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.



ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير أن لا يزيد السن عن 34 سنة فى 1/1/2024, وأن لا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه، عن 38 سنة فى 1/1/2024، وأن لا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراة، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.



مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التي يتمتع بها المكلف، يصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامين، ويجدد لمدة عام فآخر بحد أقصى أربعة أعوام، كما يمنح الضابط المكلف بالصفه العسكرية شهادة خبرة بعد إنتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش ، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الإمتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك .



وسيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة (فرع الاحتياط والمكلفين) بكوبرى القبة؛ اعتباراً من يوم /السبت/، الموافق 19/08/2023، ولمدة شهر.



لمزيد من المعلومات؛ يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg)، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحاً حتى (5) مساء، عدا الاجازات والعطلات الرسمية على الرقم ( 22617788 /02) .