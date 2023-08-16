عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للمرشحين لهندسة القاهرة .. ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة  موعد التقديم بكلية الهندسة جامعة القاهرة لطلاب تنسيق الجامعات المرحلة الاولي  من الأحد إلي الخميس من كل أسبوع .


وكشفت جامعة القاهرة الاوراق المطلوبة للتقديم في كلية الهندسة جامعة القاهرة 2023
اصل شهادة الثانوية العامة و5 صور منها.
اصل شهادة ميلاد حديثة و5 صور منها.
عدد 2 اصل شهادة ميلاد حديثة موجود بها الرقم الثلاثى للطلاب الذكور .
عدد 8 صور شخصية 4 في 6 مدون عليها الاسم بالكامل.
اصل بطاقة الترشيح مختوم من مكتب التنسيق بالجامعة.
.نموذج (2) جند للطلاب (للذكور) من مديرية الامن.
2صورة من بطاقة ولى أمر الطالب .
2صورة من بطاقة  الرقم القومي الخاصة بالطالب.
المصروفات الدراسية يتم سدادها باستخدام الرقم القومى
يتم إرفاق الايصال الخاص بالسداد مع اوراق التقديم .


و تابعت جامعة القاهرة انه يتم استقبال الطلاب بمدرج ٣٠٠١ بمبني عمارة طوال الاسبوع   من الاحد الي الخميس بدء من التاسعة صباحا . 

الأوراق المطلوبة للتقديم الأوراق المطلوب الهندسة جامعة القاهرة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

مليون جنيه ترضية | نجم الزمالك يعلن مفاجأة بشأن رحيل زيزو عن الفريق

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

صناعة إبليس .. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري.. هل يخفف أزمة الدولار؟

ترشيحاتنا

الأسهم الأمريكية تهوي بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي

الحرب التجارية تتصاعد | الصين ترد على رسوم أمريكا بتصرّف مضاد

قرار عسكري مهم من أمريكا بشأن قواتها النووية بعد انتهاء معاهدة ستارت

تحذيرات مقلقة .. انقسام مسئولي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

إيكواس تدين بشدة إنهاء حياة الجنود في النيجر

تنبيهات مهمة .. بيان عاجل من التعليم السعودية بشأن مواعيد بدء الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيت غير متوقع لعلاج الجروح والالتهابات

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل فطائر شهية بدون دهون

مفاوضات الأهلي مع نجم بايرن ميونخ.. وكولر يستطيع التتويج بكأس العالم للأندية

اوعى تاكلها.. علامة زرقاء تؤكد إصابة الدجاج بمرض خطير

فيديو

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ