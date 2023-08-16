للمرشحين لهندسة القاهرة .. ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة موعد التقديم بكلية الهندسة جامعة القاهرة لطلاب تنسيق الجامعات المرحلة الاولي من الأحد إلي الخميس من كل أسبوع .



وكشفت جامعة القاهرة الاوراق المطلوبة للتقديم في كلية الهندسة جامعة القاهرة 2023

اصل شهادة الثانوية العامة و5 صور منها.

اصل شهادة ميلاد حديثة و5 صور منها.

عدد 2 اصل شهادة ميلاد حديثة موجود بها الرقم الثلاثى للطلاب الذكور .

عدد 8 صور شخصية 4 في 6 مدون عليها الاسم بالكامل.

اصل بطاقة الترشيح مختوم من مكتب التنسيق بالجامعة.

.نموذج (2) جند للطلاب (للذكور) من مديرية الامن.

2صورة من بطاقة ولى أمر الطالب .

2صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب.

المصروفات الدراسية يتم سدادها باستخدام الرقم القومى

يتم إرفاق الايصال الخاص بالسداد مع اوراق التقديم .



و تابعت جامعة القاهرة انه يتم استقبال الطلاب بمدرج ٣٠٠١ بمبني عمارة طوال الاسبوع من الاحد الي الخميس بدء من التاسعة صباحا .