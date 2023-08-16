قال الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، إن القيادة الأوكرانية قادت القوات المسلحة الأوكرانية إلى فخ مميت من خلال إرسال جيشها إلى المنطقة الرمادية المليئة بالألغام أمام الدفاعات الروسية.

وحسب موقع “19 فورتي فايف” الأمريكي، قال ديفيس: “خط الدفاع الروسي يعتمد بشكل كبير على الألغام التي تبطئ التقدم أو توجه القوات الأوكرانية إلى مناطق مميتة حيث تنتظرهم أطقم مدفعية مرتبة مسبقًا".

وأشار إلى أن موسكو تحت تصرفها جميع الوسائل اللازمة لإجراء قتال مؤهل وفعال، الطيران والأسلحة الصاروخية ومنشآت الحرب الإلكترونية.

وأضاف أن إرسال قوات أوكرانية مدربة تدريباً جزئياً وغير مجهزة إلى الخطوط الأمامية، مع العلم أن عدواً من هذا العيار ينتظرهم، يعني أن الموت المحقق ينتظرهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ديفيس، إن أفضل قوات الجيش الأوكراني قتلت في معارك باخموت وسوليدار، مما قلل بشكل كبير من زخم الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف أن "العديد من تلك الألوية التي أرسلها زيلينسكي دون جدوى لمساعدة الوحدات في باخموت كانت ضرورية للغاية في هجوم الربيع والصيف القادم".

وقال ديفيس: “ارتكبت قيادة كييف خطأ فادحا عندما حاولت عقد التسوية على حساب أي خسائر. وشهرا بعد شهر، أرسل القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، لواء تلو الآخر لعكس الوضع في هذا القطاع من الجبهة”.