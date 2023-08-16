عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المصيدة الروسية .. الجيش الأوكراني يسقط في فخ مميت

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، إن القيادة الأوكرانية قادت القوات المسلحة الأوكرانية إلى فخ مميت من خلال إرسال جيشها إلى المنطقة الرمادية المليئة بالألغام أمام الدفاعات الروسية.

وحسب موقع “19 فورتي فايف” الأمريكي، قال ديفيس: “خط الدفاع الروسي يعتمد بشكل كبير على الألغام التي تبطئ التقدم أو توجه القوات الأوكرانية إلى مناطق مميتة حيث تنتظرهم أطقم مدفعية مرتبة مسبقًا".

وأشار إلى أن موسكو تحت تصرفها جميع الوسائل اللازمة لإجراء قتال مؤهل وفعال، الطيران والأسلحة الصاروخية ومنشآت الحرب الإلكترونية.

وأضاف أن إرسال قوات أوكرانية مدربة تدريباً جزئياً وغير مجهزة إلى الخطوط الأمامية، مع العلم أن عدواً من هذا العيار ينتظرهم، يعني أن الموت المحقق ينتظرهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ديفيس، إن أفضل قوات الجيش الأوكراني قتلت في معارك باخموت وسوليدار، مما قلل بشكل كبير من زخم الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

وهم .. رئيس فرنسا السابق يصدم أوكرانيا بشأن استعادة شبه جزيرة القرم

أمريكا تطالب روسيا بالعودة لصفقة الحبوب والتوقف عن مهاجمة أوكرانيا

وأضاف أن "العديد من تلك الألوية التي أرسلها زيلينسكي دون جدوى لمساعدة الوحدات في باخموت كانت ضرورية للغاية في هجوم الربيع والصيف القادم".

وقال ديفيس: “ارتكبت قيادة كييف خطأ فادحا عندما حاولت عقد التسوية على حساب أي خسائر. وشهرا بعد شهر، أرسل القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، لواء تلو الآخر لعكس الوضع في هذا القطاع من الجبهة”.

القوات المسلحة الأوكرانية الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

مليون جنيه ترضية | نجم الزمالك يعلن مفاجأة بشأن رحيل زيزو عن الفريق

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

صناعة إبليس .. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري.. هل يخفف أزمة الدولار؟

موضوعات متعلقة

وهم .. رئيس فرنسا السابق يصدم أوكرانيا بشأن استعادة شبه جزيرة القرم

الأمم المتحدة تعلن مشاركتها في قمة بريكس

هجوم أوكرانيا المضاد يحقق اختراقًا زيلينسكي في أشد الحاجة إليه

الكشف عن خطة الغرب لضرب روسيا

أضرار القنبلة على أولد ترافورد.. عرض صور إنجلترا خلال الحرب العالمية الثانية لأول مرة

روسيا تكشف مفاجأة عن قدرات منظومات القنص في الحرب بأوكرانيا

هجوم كاسح.. ذعر في أوكرانيا بعد تقدم الجيش الروسي بكافة الاتجاهات

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 65% من قوات تنظيم “داعش” الإرهابي

ترشيحاتنا

الأسهم الأمريكية تهوي بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي

الحرب التجارية تتصاعد | الصين ترد على رسوم أمريكا بتصرّف مضاد

قرار عسكري مهم من أمريكا بشأن قواتها النووية بعد انتهاء معاهدة ستارت

تحذيرات مقلقة .. انقسام مسئولي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

إيكواس تدين بشدة إنهاء حياة الجنود في النيجر

تنبيهات مهمة .. بيان عاجل من التعليم السعودية بشأن مواعيد بدء الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيت غير متوقع لعلاج الجروح والالتهابات

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل فطائر شهية بدون دهون

مفاوضات الأهلي مع نجم بايرن ميونخ.. وكولر يستطيع التتويج بكأس العالم للأندية

اوعى تاكلها.. علامة زرقاء تؤكد إصابة الدجاج بمرض خطير

فيديو

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ