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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار: مصر والهند ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية

صدى البلد

أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أن مصر والهند ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة وتاريخية وشراكة استراتيجية، داعيًا إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع السياحي.


جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير، اليوم الأربعاء، خلال الفعالية التي نظمتها سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع وزارة السياحة لتشجيع السائحين المصريين على زيارة الهند.


ووصف الوزير العلاقات بين البلدين بأنها "استثنائية" وتوجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند في يناير الماضي وزيارة رئيس وزراء الهند ناريندا مودي إلى القاهرة في يونيو الماضي.


وأضاف أن رئيس وزراء الهند قام، خلال تواجده بالقاهرة، بزيارة من منطقة الأهرامات ومسجد الحاكم بامر الله ومقابر الكومنولث بمصر الجديدة. 
وقال إنه يتعين تشجيع السائحين من الهند على زيارة مصر وأيضًا السائحين المصريين على زيارة الهند، حيث أن السياحة تلعب دورًا كبيرًا في توطيد العلاقات بين الشعوب والدول.


ووجه وزير السياحة التهنئة إلى الجانب الهندي بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين للبلاد، موضحًا أن الفعالية المقامة اليوم تعكس حرص واهتمام الجانبين بتعزيز التعاون في القطاع السياحي.


وذكر أن السياحة في العالم تأثرت بفعل وباء (كوفيد-19) ولكنها تعافت الآن بما في ذلك في مصر.


واستعرض الجهود التي تقوم بها مصر في العديد من القطاعات، مبرزًا إطلاق الاستراتيجية السياحية، مؤكدًا دعم الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص من الجانبين وتشجيع السائحين من الجانبين على الزيارات.


ووجه وزير السياحة والآثار التحية في ختام كلمته إلى الهند على قيادتها الحالية لمجموعة العشرين ودعوتها لمصر كضيف شرف الرئاسة.
 

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