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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حلوان تستقبل نواب رؤساء جامعات عين شمس والقاهرة والأزهر وبنها

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استقبل  الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نواب رؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى، غادة فاروق حسن نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة، محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السيد عبد الحميد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث عقد الاجتماع الأول في رحاب جامعة حلوان لبحث أوجه التعاون ومفهوم التكامل بين  هذه المؤسسات التعليمية والاقاليم الجغرافية والأنشطة الاقتصادية  في هذا الإقليم الواحد والمشاركة في المشاريع المستقبلية في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠ والتى تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة والتى تعتمد في الأساس على دراسات المخطط الشامل للتنمية في القطر المصرى وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة وكذلك وضع آليه وخطط  تدريب مشتركة لخدمة المجتمع.

ويعتبر هذا الإجتماع هو النواة الأولى لتحقيق التعاون بين هذه الجامعات وتفعيل ما تم مناقشته به وستتوالي الاجتماعات الأخرى في رحاب الجامعات الأخرى لإقليم القاهرة الكبرى .

استراتيجية الوطنية للتعليم العالي الاستراتيجية الوطنية Jobs Education خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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