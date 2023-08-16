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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة تكشف عن دعوة مهمة من الرئيس لأهالي مطروح

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ كل محافظات الجمهورية تشهد تطويرا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل مطروح والصعيد والدلتا، وليس القاهرة والجيزة فقط.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الصورة أبلغ شيء يدل على الحقيقة، وخلال الفترة المقبلة سيتم بذل جهد كبير لتطوير محافظة مطروح رغم الإنجازات التي شهدتها السنوات الماضية".

وتابعت الإعلامية: "دعا الرئيس أهل مطروح للحفاظ على هذا الإنجاز الذي تحقق، وقال لأهالي مطروح إن أي منطقة يتم تطويرها ستشهد مدارس ومناطق صناعية ومستشفيات وكل الخدمات التي تحتاجها".

الرئيس السيسي تحدث بوضوح وشفافية اليوم وسط أهالي ومشايخ مطروح

وأوضحت: "التغيير لا يهتم بالشكل فقط، ولكن الشيء الأهم هو صحة المواطن وآدمية الناس"، لافتةً إلى أن العالم يواجه أزمة لا جدال فيها، والرئيس السيسي تحدث بوضوح وشفافية اليوم وسط أهالي ومشايخ مطروح عن التغييرات ومستقبل البلد.

كل محافظات الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة الجيزة محافظة مطروح مناطق صناعية مشايخ مطروح

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