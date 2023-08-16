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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير باكستانية تكشف موعد جلسة استئناف عمران خان في قضايا الفساد

صدى البلد

كشفت تقارير إعلامية ،اليوم الأربعاء ، أن محكمة إسلام أباد العليا ستستمع إلى استئناف يقدمه رئيس الوزراء الباكستاني السابق ، عمران خان ، ضد إدانته في قضية فساد توشاخانا.

وحُكم على خان ، 70 عامًا ، بالسجن ثلاث سنوات من قبل محكمة جلسات في 5 أغسطس لإخفائه عائدات بيع هدايا الدولة (توشاخانا).

وقد أدين بارتكاب ممارسات فاسدة بإخفاء الفوائد التي حصل عليها من الخزانة الوطنية عن عمد.

خدع خان أثناء تقديم معلومات حول الهدايا التي حصل عليها من الدولة والتي ثبت فيما بعد أنها خاطئة وغير دقيقة.

وثُبت في أمر المحاكمة في 5 أغسطس  عدم نزاهته بما لا يدع مجالاً للشك.

والتوشاخانا هو قسم تابع لقسم مجلس الوزراء يخزن الهدايا المقدمة للحكام والمسؤولين الحكوميين من قبل رؤساء الحكومات الأخرى والشخصيات الأجنبية البارزة.

وقد طعن رئيس الوززراء الباكستاني السابق عمران خان في إدانته في محكمة إسلام أباد العليا التي شكلت هيئة قضائية تضم رئيس المحكمة العليا عامر فاروق والقاضي طارق محمود جهانجيري ، لبدء جلسة الاستماع في 22 أغسطس.

ووفقًا للاستئناف ، لم يتمكن محامي خان من تقديم الحجج النهائية لمحامي مفوضية الانتخابات الباكستانية في المحكمة الابتدائية ، حيث كان الأول يستعد لتقديم الطعن ونقل طلبًا آخر لنقل القضية إلى محكمة أخرى. 

وجاء في الالتماس أن المحكمة أدانت خان بعقل متحمس ، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة قدرها 100000 روبية باكستانية.

ويعني حكم المحكمة أيضًا أن خان غير مؤهل لخوض الانتخابات العامة.

وتم رفع قضية توشاخانا في أكتوبر 2022 من قبل ECP الذي كان قد استبعد في وقت سابق خان لإخفاء الأصول، وهذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أشهر التي يتم فيها اعتقال خان في قضية مرتبطة بالفساد.

في وقت سابق ، تم اعتقاله في 9 مايو في إسلام أباد من مبنى المحكمة العليا في قضية فساد ، مما أثار احتجاجات عنيفة من قبل أنصاره. 

ويواجه خان أكثر من 140 قضية في جميع أنحاء البلاد ويواجه تهماً مثل الإرهاب والعنف والكفر والفساد والقتل منذ الإطاحة به من منصبه في أبريل 2022.

احتجاجات إسلام آباد الانتخابات العامة الشخصيات المحكمة الابتدائية

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