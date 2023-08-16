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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الخرباوي : تنظيم اغتيال السادات كلهم إخوان العقيدة والفكر

صدى البلد

تحدث ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، عن قضية اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات على يد التنظيم المكون من محمد عبد السلام فرج، خالد الإسلامبولي وعبود الزمر.


وأضاف الخرباوي خلال الجزء الثاني من حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هما إخوان طبعًا قلبًا وقالبًا" مشيرًا إلى أن الجماعة منقسمة إلى المجال العام والتنظيم السري.


وتابع: "مصطفى مشهور قال نطلق عليهم الجهاد أو الجماعة الإسلامية لكن لا نطلق عليهم إخوان لكنهم إخوان، وهؤلاء تربوا تربية إخوانية كلهم".

 

جماعة الإخوان


واستكمل: "محمد عبد السلام فرج وعبود الزمر وطارق الزمر إخوان الفكر والعقيدة والانتماء" مشيرًا إلى أن عمر عبد الرحمن أفتى أن العالم أجمع خصوم لجماعة الإخوان.
 

ثروت الخرباوي الإسلام السياسي محمد انور السادات الجماعة جماعة الإخوان

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