المصري يتعاقد مع لاعب المقاولون العرب 4 مواسم

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة علي ماهر، إجراءات التعاقد مع يوسف الجوهري لاعب خط وسط فريق المقاولون العرب، بعقد يمتد لأربعة مواسم؛ اعتبارا من الموسم الحالي حتى نهاية موسم 2027/2026 ، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق وسداد المقابل النقدي للصفقة.



الجدير بالذكر أن اللاعب يوسف الجوهري والبالغ من العمر 25 عامًا يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع مع اجادته للعب بكافة مراكز خط الوسط ، وقد سبق للاعب الانضمام لكافة منتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الأوليمبي خلال السنوات الماضية.



وأصبح يوسف الجوهري سابع صفقات "المصري"، الصيف الجاري بعد كل من سمير فكري ومحمد الشامي وميدو جابر وباهر المحمدي وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور.