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رئيس التحرير
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محافظات

رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يتفقد "نويبع البحري"

صدى البلد

تفقد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر صالات الوصول والسفر والارصفة بميناء نويبع البحري وتابع خط سير الراكب داخل الميناء للوقوف على الاجراءات العملية لخدمة الركاب بالميناء ووجه بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لتوفير الخدمات للركاب بمستوى جيد مع تواجد الاعداد المناسبة من ضباط الجوازات والتفتيش والجمارك لسرعة انهاء الاجراءات وزيادة اعداد الحمالين ومراقبتهم بصرامة لمنع استغلالهم للركاب وزيادة اعمال التأمين بما يتناسب مع اعداد الركاب .
وأكد على التوكيلات الملاحية ومالكي العبارات بالالتزام بالإعداد المسموح بها وكتابة ميعاد الرحلات على التذكرة وعدم وصول الركاب الى الميناء الا قبل السفر بوقت مناسب مع تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل أي مشكلة مع ادارة الميناء في حينه وتجهيز قرية الحجاج والتنسيق مع ادارة المرور ومحافظة جنوب سيناء لتوجيه باصات الركاب لقرى الحجاج لمنع تكدسها امام بوابات الميناء وبالشوارع الجانبية .
ووجه عبدالرحيم بضرورة تواجد لجنة من التفتيش البحري تقوم بالمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للإبحار وتوفير كافة اجراءات التأمين ومعدات الاطفاء والانقاذ بما يتناسب مع اعداد الركاب، بالإضافة الى قيام ادارة الحجر الصحي بالميناء بتوفير عدد ( 2 ) سيارة اسعاف احداهما بجوار العبارة والاخرى بجوار صالة السفر مجهزين بالإسعافات الاولية مع تزويد صالات السفر بالأطباء وكافة التجهيزات الطبية للحالات الطبية العاجلة و الطوارئ .

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