تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 446 شاحنة و 187 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 276 شاحنة و 118 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع ، 170 شاحنة و 69 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل ومغادرة السفينة الحرية ، بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادر العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1550 طن بضائع و 145 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و سينا .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1285 راكب بموانيها .

