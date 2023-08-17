انتهاء فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب بقرى سيناء

اختتم المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء ، فعاليات الأسبوع الثاني من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" ، وذلك بتنفيذ 7500زيارة بقرى المحافظة ، وبلغ عدد السيدات 15650 سيدة، و عدد الرجال 865 رجلا، وعدد 1370طفلا وطفلة ، وبلغ اجمالي عدد المستهدفين 17890 من السيدات والرجال والأطفال.



المشروعات القومية:

وقالت إحسان داوود غالي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ، أن الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

حيث شارك في تنفيذ الفعاليات ، رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ،وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة ⁿ الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.



وقد بدأت المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" فى 6 أغسطس 2023 ، وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة .



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