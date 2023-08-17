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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب بقرى سيناء

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بقرى سيناء

 اختتم المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء ،  فعاليات الأسبوع الثاني من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان  "بلدى أمانة" ، وذلك بتنفيذ 7500زيارة بقرى المحافظة ، وبلغ عدد السيدات 15650 سيدة، و عدد الرجال 865 رجلا، وعدد 1370طفلا وطفلة ، وبلغ اجمالي عدد المستهدفين 17890 من السيدات والرجال والأطفال.
 

 

المشروعات القومية:

 

وقالت إحسان داوود غالي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ، أن  الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

حيث شارك في تنفيذ الفعاليات ، رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين  ،وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة ⁿ الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.
 

وقد بدأت  المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة"   فى 6 أغسطس 2023 ،  وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة .

 

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استراتيجية جديدة لدمج أبناء شمال سيناء وتغيير نمط الحياة


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سيناء قرى حملة الأبواب المراة

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