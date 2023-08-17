عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل جرابات iPhone لعام 2023

أفضل جرابات iPhone
أفضل جرابات iPhone لعام 2023

يبحث العديد من الأشخاص عن أغطية قوية لحماية هواتفهم الذكية من التلف. وتعد أغطية iPhone من أكثر الأغطية شيوعًا في السوق. 

وهناك العديد من الشركات التي تصنع أغطية iPhone،.

 

فيما يلي قائمة بأفضل جرابات iPhone لعام 2023:

 

• Apple Leather Case

• Spigen Tough Armor

• OtterBox Defender Series

• Case-Mate Tough Case

• Speck Presidio Pro

تتميز جميع هذه الأغطية بأنها قوية وتحمي الهاتف من التلف. كما أنها تأتي بتصميمات مختلفة وألوان متنوعة.

إذا كنت تبحث عن غطاء iPhone قوي يحمي هاتفك من التلف، فإن هذه الأغطية هي الخيار الأفضل لك.

 

Apple Leather Case

 

غطاء Apple Leather Case مصنوع من الجلد الطبيعي وهو غطاء أنيق ومريح يحمي هاتفك من الخدوش والصدمات. يأتي في مجموعة متنوعة من الألوان.

 

Spigen Tough Armor

 

غطاء Spigen Tough Armor غطاء قوي يحمي هاتفك من السقوط والصدمات. يأتي مع حامل مدمج.

 

OtterBox Defender Series

 

غطاء OtterBox Defender Series غطاء متين للغاية يحمي هاتفك من السقوط والصدمات والظروف الجوية القاسية. يأتي مع حامل مدمج وشاشة عرض شفافة.

 

Case-Mate Tough Case

 

غطاء Case-Mate Tough Case غطاء قوي يحمي هاتفك من السقوط والصدمات والظروف الجوية القاسية. يأتي مع حامل مدمج وشاشة عرض شفافة.

 

Speck Presidio Pro

 

غطاء Speck Presidio Pro غطاء قوي يحمي هاتفك من السقوط والصدمات والظروف الجوية القاسية. يأتي مع حامل مدمج وشاشة عرض شفافة.

عند اختيار غطاء iPhone، من المهم مراعاة أسلوب حياتك واحتياجاتك. إذا كنت تبحث عن غطاء أنيق ومريح، فإن Apple Leather Case هو خيار جيد. إذا كنت تبحث عن غطاء قوي يحمي هاتفك من السقوط والصدمات، فإن Spigen Tough Armor أو OtterBox Defender Series أو Case-Mate Tough Case أو Speck Presidio Pro هي خيارات جيدة.

iPhone Apple Apple Leather Case جرابات iPhone أفضل جرابات iPhone أفضل جرابات iPhone لعام 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

غضب واتهامات وقرار ناري.. القصة الكاملة لعرض ضم زيزو بمبلغ خيالي

خلال إجازة الصيف.. حقيقة انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم

نجم الأهلي السابق يزف خبرا سارا لجماهير القلعة الحمراء بشأن المهاجم الجديد

بالأسماء .. السماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مفاجأة جديدة بشأن عرض الشباب السعودي لـ ضم زيزو

موضوعات متعلقة

مواعدة وزواج.. قصص حب نشأت بين البشر والذكاء الاصطناعي

أفضل موبايلات تغنيك عن iPhone 14 Pro Max

استيكر بالذكاء الاصطناعي.. أحدث ميزة في واتساب هتقلب الشات بينك وبين أصحابك

بديلة Apple Watch.. خصم أكثر من 600 جنيه على شاومي سمارت ووتش

أرخص موبايل Oppo للغلابة.. لأصحاب المرتبات القليلة جدًا

بكاميرا 108 ميجابكسل.. أحدث موبايل أندرويد.. برخص التراب وAirBuds هدية

الحرب والسيطرة.. مخاوف من الذكاء الاصطناعي في المستقبل

الأرخص في مصر.. أفضل موبايل سامسونج بإمكانيات ممتازة

ترشيحاتنا

لا ترسلوا الأسلحة.. منظمات مجرية توجة رسالة هامة إلى أوروبا بشأن أوكرانيا

غرامة 1000 جنيه|احذر الامتناع عن وضع بطاقة كفاءة استخدام الطاقة على الأجهزة الكهربائية

مفاجأة في صفقة محمد صلاح.. خطوة واحدة تفصله عن الدوري السعودي

تفاصيل إطلاق الشمس عواصف أقوى وأكثر انتظاما.. هل هذا مؤشر خطير؟

بعد اختياره قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك.. 5 عقبات تواجه أحمد مرتضى منصور

سعر جيلي GX3 Pro الهاتشباك الجديدة فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحورEG.5 يثير الجدل.. تعرف على الفرق بين أعراض البرد وكورونا

خبير تغذية يحذر: أطعمة تسبب السرطان توقف عن تناولها فورا

تحذير عاجل من الأرصاد| سيول بتلك المناطق.. وهذه التعليمات

سعر إطلالة إليسا يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

هقتحم بيته.. تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام تضعها في مرمى النقد

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ