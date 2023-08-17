إينو يطالب الزمالك باستغلال الرقم المقدم لـ احتراف زيزو

أكد الكابتن معتز إينو، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك عليه أن يستغل الرقم المقدم لـ احتراف أحمد سيد زيزو، موضحًا أن هذا الرقم لن يعوض، وأنه مع رحيل زيزو من الزمالك.



وقال إينو، خلال حواره على قناة “الحدث اليوم”، إن الزمالك يحتاج صفقات وأموالا، والعروض المقدمة لـ زيزو من الدوري السعودي مميزة.

وأضاف أن سن زيزو في هذا التوقيت مميزة لـ الاحتراف، مطالبًا الزمالك بعدم التكابر، ويجب الوقوف بجانب اللاعب.



وتابع: "زيزو لعب مميز، ولكن لم يقدم شيئا في الموسم الأخير، ولكن الموسم السابق له قدم الكثير، لآن هناك نجوم كبارا كانوا يلعبون معه".

وأوضح أن الزمالك يجب أن يستفيد، وأن زيزو لن يلعب بمفرده، فالأفضل أن يرحل زيزو، ويأتي نجوم جدد للفريق.



