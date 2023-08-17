عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بجمالها من الطائرة| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت باطلالة كاجوال، داخل الطائرة، وخطفت الأنظار بجمالها في لوك ميك أب بسيط، واكسسوارات مناسبة.

ميرنا نور الدين وفيلم بعد الشر

تشارك ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

 

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

وفي سياق آخر، أطلت الفنان ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو “الكتيبة 101”، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.

تكون المسلسل من 20 حلقة، وشارك في بطولته عدد من النجوم، وهم: عمرو يوسف وآسر ياسين، وشارك في العمل أيضا، كلا من: الفنان فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، وفاء عامر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.

 

إطلالة كاجوال التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة ميرنا نور الدين الكتيبة 101 فيلم بعد الشر ميرنا نور ميرنا نور الدين موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ميرنا نور الدين وفيلم بعد الشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

نجم الأهلي السابق يزف خبرا سارا لجماهير القلعة الحمراء بشأن المهاجم الجديد

أمطار بتلك المحافظات.. الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

قرار عاجل من وزارة التموين.. هؤلاء مستبعدون من الدعم | تفاصيل

غضب واتهامات وقرار ناري.. القصة الكاملة لعرض ضم زيزو بمبلغ خيالي

ترشيحاتنا

الطماطم بـ 7.5| تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 17 أغسطس

"الوزراء": تحقيق السكن الملائم العالمي يستلزم 96 ألف وحدة يوميا بحلول 2030

خبير تغذية يحذر: أطعمة تسبب السرطان توقف عن تناولها فورا

تحذير عاجل من الأرصاد| سيول بتلك المناطق.. وهذه التعليمات

احصل على 2000 حسنة في دقائق.. عالم أزهري ينصح بهذا الفعل

بلومبرج: الولايات المتحدة تصعد الادعاء ضد المكسيك| ما السبب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة إليسا يثير جدلا على السوشيال ميديا

فلورانس ممرضة بالذكاء الاصطناعي.. هل يمكنها إنقاذ 16 مليون شخص سنويا؟

رعد وسيول في عز الحر| ما تفسير تقلبات طقس أغسطس ولماذا هذه المناطق؟

امرأة تثير الجدل بفقدانها لوزنها الزائد وتخليها عن عادة غير متوقعة.. تعرف عليها

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ