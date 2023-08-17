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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل الزبدة البلدي في المنزل

الزبدة
الزبدة

لا تستغني ربة المنزل عن الزبدة البلدي فى إعداد الطعام، ولكن مع غلو المعيشة والحياة يمكنك تحضير الزبدة فى المنزل بشكل مضمون وأوفر، تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الزبدة بطريقة سهلة وسريعة .

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مقادير عمل الزبدة فى المنزل

كمية من جمادة حليب (القشطة البلدي) 
قليل من الملح 


طريقة عمل الزبدة فى المنزل


- نضع جمادة الحليب في وعاء عميق
ونضع عليها بعض الملح
- نخفقها بمضرب كهربائي حتي تصير كالكريمة (وهذه علامة إننا نسير في الطريق السليم) 
نستمر في الخفق حتي تبدأ الزبدة في الإنفصال تاركة سائل مثل الحليب
- نغسل أيدينا جيدا ونبدأ بجمع الزبدة باليد كتلة واحدة ونقوم بالضغط عليها لتصفيتها من الماء تماما
- تغلف بالبلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة نص ساعة ثم نضعها في الفريزر لحين الإستخدام 
- لعمل السمن نقوم بتسييح قطعة الزبدة في وعاء علي النار

طريقة عمل الزبدة الزبدة القشطة البلدي جمادة حليب الملح ​​​​​​​health

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