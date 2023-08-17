بقيمة 21 مليون يورو.. الهلال السعودي يحسم صفقة ضم ياسين بونو

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي الهلال السعودي حسم صفقة التعاقد مع المغربي ياسين بونو، حارس فريق إشبيلية الإسباني.



وكتب رومانو عبر حسابه على موقع التواصل تويتر:" ياسين بونو إلى الهلال السعودي، سيتم فحص مستندات الصفقة اليوم".



وأضاف: "سينضم ياسين بونو إلى الهلال السعودي بعقد لمدة 3 سنوات".



واختتم: "وافق إشبيلية على انضمام ياسين بونو إلى الهلال بقيمة 21 مليون يورو".



يذكر أن نادي الهلال السعودي، أعلن الثلاثاء الماضي تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.