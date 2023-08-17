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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن  وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 531 شاحنة  و 118 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 176 شاحنة  و 29 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 355 شاحنة و 89 سيارة . 

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل ، بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 950  طن بضائع و 200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة و سينا  . كما شهد ميناء بورتوفيق بالأمس مغادرة السفينة درة جدة متجهة الي جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1375 راكب بموانيها .
 

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