استمرار عروض قنا والغربية الفنية على مسرح ثقافة العريش

تتوالي عروض فرقتا قنا والغربية للفنون الشعبية بمسرح قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، التي تشارك بها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتقدم بها برنامجا حافلا بعدة مدن ساحلية.

تنوعت فقرات فرقة قنا للفنون الشعبية لتشمل عروضا متنوعة وغناء فردي بقيادة الفنان أحمد فؤاد، منها "تابلوه زراعة قصب السكر، التنورة، الفرح القناوي".



وتضمن البرنامج المقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة أحمد الشافعي، عرضا لفرقة الغربية للفنون الشعبية قدمت به فقرات رائعة أمام الجهور السيناوى منها، حمص وحلاوة طنطا، الحجالة، فقرة تابلوه فلاحي قطن بلدنا، فقرة ذكر، التنورة"، وسط اعجاب وفرحة من اهالى شمال سيناء والمصيفين، بمسرح قصر ثقافة العريش بشمال سيناء

تقام الفعاليات بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، وتستمر حتى ٣١ أغسطس الحالي.