ناجي الشهابي: الحوار الوطني يقدم رؤية جديدة لحل المشكلات والتغلب على التحديات

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إنّ استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني يعبر عن حالة جديدة لم تعشها مصر منذ عقود طويلة، لافتًا إلى أن هذه الحالة تدعم مناخ الثقة بين الرئيس السيسي والشعب، قائلاً "أعتقد أن هذا الحوار بما ينتج عنه بمخرجات سيشكل رؤية متكاملة لإيجاد حلول لمشكلاتنا، وأعتقد أنها ستكون مخرجات للجمهورية الجديدة».



وأضاف «الشهابي»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّه حضر حوارات كثيرة منذ عام 1982م في عهد الرئيس محمد حسني مبارك وكان آخرها عام 2007 في مجلس الشورى، ولكن، الحوار الوطني يختلف عن كل الحوارات السابقة.

وتابع رئيس حزب الجيل، أن الحوارات السابقة كانت حوارات اليوم الواحد وحوارات القضية الواحدة، بعكس الحوار الوطني في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يمتد لفترة زمنية طويلة ويشمل كل القضايا، للدرجة التي دفعت مجلس الأمناء إلى اختيار ما يزيد عن 100 قضية.

وشدد على أن هذا الحوار يقدم رؤية جديدة لحل مشكلات الحاضر ويجعل الدولة تتغلب على التحديات التي تواجهها، في حوار حقيقي دون سقف أو إقصاء أحد.

