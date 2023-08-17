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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 4 أشخاص يزورون التوكيلات الرسمية بأختام مقلدة

المتهمين
المتهمين

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين ، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية) وبحوزة أحدهما حقيبة بداخلها (خاتم شعار الجمهورية) .

وبمواجهتهما اعترفا بأن الخاتم المضبوط "مقلد" وقيامهما بإستخدامه فى ممارسة نشاطاً إجرامياً في تزوير التوكيلات الرسمية بمختلف أنواعها والترويج لنشاطهما بين المترددين على أحد مكاتب التوثيق مقابل مبلغ مالى.

 كما أقرا بتحصلهما على الخاتم المضبوط بحوزتهما من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تم ضبطهما وبحوزتهما (6 أختام مُقلدين لجهات مختلفة – عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - جهازكمبيوتر - عدد من الأوراق ذات علامة مائية – عدد 2 شهادة دبلوم المدارس غير مدون بها أى بيانات ومختومة بخاتم شعار الجمهورية - ورق شفاف ممهور بأختام يستخدم فى أعمال التزوير - عدد 3 بطاقات رقم قومى مزورة - رخصتى قيادة مزورين - عدد 5 توكيلات بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية لمكاتب توثيق مختلفة) ، وبمواجهتهما إعترفا بممارسة نشاطاً إجرامياً على النحو المشار إليه.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام .

اجهزة الامن الأجهزة الامنية القاهرة والقليوبية المحررات الرسمية خاتم شعار الجمهورية قطاع الأمن العام

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