رفض 6 مليار جنيه.. تطور جديد يدعم اتحاد جدة لضم محمد صلاح

أكد تقرير صحفي، أن نادي اتحاد جدة يرفض الاستسلام في ملف التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “الوطن” السعودية، أن إدارة اتحاد جدة عرضت على الفرعون المصري ما يفوق 738 مليون ريا سعودي ( 6 مليار جنيه مصري تقريبا)، لضمه لمدة موسمين، بالإضافة إلى 287 مليون ريال سيحصل عليها ليفربول، وهو ما رد عليه وكيل اللاعب، رامي عباس، بأن محمد صلاح مستمر مع الريدز هذا الموسم.

وأضافت أن توتر علاقة محمد صلاح بمدربه يورجن كلوب، بعد استبداله أمام تشيلسي، الأحد الماضي، في الجولة الافتتاحية، يدعم مفاوضات اتحاد جدة لمحاولة التعاقد مع النجم المصري في الصيف الجاري.

واستبدل كلوب محمد صلاح قبل نحو ربع ساعة من انتهاء اللقاء، ليحرمه من فرصة تحقيق رقما أسطوريا بالتسجيل في 7 في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي للموسم السابع على التوالي، ليغادر “مو” ملعب المباراة منفعلا وظهرت علامة الغضب على وجهه.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى 30 يونيو 2025.