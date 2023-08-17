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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون إصابات أو خسائر بشرية.. إخماد حريق ميكروباص في شارع جامعة القاهرة

حريق ميكروباص - أرشيفية
حريق ميكروباص - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة من السيطرة على حريق إندلع في ميكروباص أمام مدرسة السعدية بشارع جامعة القاهرة في الجيزة بدون إصابات.

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السيطرة على حريق ميكروباص في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بإشتعال حريق في سيارة ميكروباص أمام مدرسة السعدية بشارع جامعة القاهرة، وعلى الفور إنتقلت سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على الحريق وإخماده بدون وقوع إصابات إو خسائر بشرية، وتم رفع حطام الحادث.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشتعال النيران في الميكروباص أثناء توقفه أمام مدرسة السعدية في الجيزة وإخماد الحريق بدون إصابات.

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