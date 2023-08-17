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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض القولون العصبي عند النساء

اعراض القولون العصبي
اعراض القولون العصبي عند النساء

القولون العصبي قد يؤثر على النساء بشكل مشابه للرجال. ومن بين الأعراض الشائعة للقولون العصبي عند النساء التى كشف عنها الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى لصدى البلد، و تشمل:

أعراض القولون العصبي عند النساء

اعراض القولون العصبي عند النساء

 

آلام البطن: تشعر بآلام متكررة في منطقة البطن، وعادةً ما تكون ذات طابع متقطع وتختفي بعد تصريف البراز أو التبول. قد يكون الألم في الجانب السفلي من البطن أكثر شيوعًا عند النساء.

تغيرات في نمط البراز: قد تعاني من إسهال متكرر أو من الإمساك المزمن. تتغير تلك الحالة من فترة إلى أخرى وقد تتغير بتأثير العوامل النفسية والغذائية والهرمونية.

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الانتفاخ والغازات: قد تشعر بانتفاخ البطن وتكون الغازات بشكل مزمن، مما يسبب شعورًا بالانتفاخ وعدم الراحة.

الأعراض النفسية: قد تكون النساء المصابات بالقولون العصبي عرضة للقلق والاكتئاب والتوتر النفسي. قد يتأثر القولون العصبي بالتغيرات الهرمونية التي تحدث خلال فترة الحيض لدى النساء.

التعب والاضطرابات النوم: قد يشعر النساء بالتعب المستمر وقد يكون لديهن اضطرابات النوم، مما يؤثر على نوعية حياتهن اليومية وأدائهن العام.

من المهم أن تستشيري طبيبك إذا كنت تشتبهين بأنك تعانين من القولون العصبي. سيقوم الطبيب بتقييم أعراضك وتاريخك الصحي وقد يوصي بإجراء تحاليل أخرى لاستبعاد أسباب أخرى محتملة للأعراض. قد يوصي الطبيب بخطة علاجية شاملة تشمل تغييرات في النظام الغذائي والعلاج الدوائي وإدارة التوتر والتوجيه النفسي، وفقًا لحالتك الفردية.

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