نصائح لتجنب أعراض القولون العصبي في رمضان.. فيديو

قال الدكتور خلدون الشاهين استشاري الجهاز الهضمي والطب الباطني؛ إن الصيام يؤثر على مريض القولون بشكل إيجابي لان مريض القولون لديه أعراض لها علاقة بأنواع الطعام وبتناول الطعام و الامتناع التام عن الطعام يعتبر "كضبط المصنع" ومفيد ومريح للجهاز الهضمي.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقرير به بعض النصائح لمرضى القولون العصبي خلال الصيام سواء في الفطار أو السحور وذلك قد يختلف من مريض لمريض.

جاء في التقرير أن القهوة والأكلات الدهنية الثقيلة والسكريات تجهد الجهاز الهضمي وبعض الأطعمة الشوفان تعالج الانتفاخ والغازات بالإضافة إلى عدم شرب أكثر من ثلاث أكواب من القهوه يوميا وتجنب بعض الخضروات والفواكه التي تسبب انتفاخ البطن

ونصح بشرب كميات كافية من السوائل ويمكن تقليل مستويات التوتر والقلق من خلال التأمل.