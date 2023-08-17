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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يوجه بالمحافظة على الطابع المميز لتراث القاهرة التاريخية وقيمتها الأثرية

اجتماع الرئيس السيسي
اجتماع الرئيس السيسي بشأن تطوير القاهرة التاريخية

اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، في ضوء ما أصابها على مدار العقود الماضية من تراجع، وتزايد للتحديات والصعوبات والمشكلات، منها انتشار الأسواق العشوائية، وتضرر المباني والمقابر بشدة من المياه الجوفية، والتكدس المروري، الأمر الذي أصبحت معه حالة المنطقة تمثل تهديداً جسيماً لجزء حيوي من تاريخ مصر وتراثها العريق، وباتت تستلزم رؤية متكاملة للتطوير الشامل، على نحو يُنهي المشكلات التي تعوق حياة المواطنين، ويصون القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن  الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة، لاسيما ما يتعلق بربط قطاعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة، وتكوين شبكة مساحات خضراء، تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات الأثرية والسياحية والمقابر التاريخية، بهدف الحفاظ على التراث بالمنطقة وتعزيزها سياحياً.

كما اطلع السيد الرئيس على أهم العقبات التي تعترض خطط التنفيذ، ووجه بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ، لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة، بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة، مشدداً على ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة، والقيمة الأثرية والمعمارية بها، بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الدولة المصرية، لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة، توفر جودة حياة مرتفعة لجميع المواطنين.

اجتماع الرئيس السيسي بشأن تطوير القاهرة التاريخية
اجتماع الرئيس السيسي بشأن تطوير القاهرة التاريخية
اجتماع الرئيس السيسي بشأن تطوير القاهرة التاريخية
اجتماع الرئيس السيسي بشأن تطوير القاهرة التاريخية

اجتماع الرئيس السيسي بشأن تطوير القاهرة التاريخية
اجتماع الرئيس السيسي بشأن تطوير القاهرة التاريخية
اجتماع الرئيس السيسي بشأن تطوير القاهرة التاريخية
اجتماع الرئيس السيسي بشأن تطوير القاهرة التاريخية
اجتماع الرئيس السيسي بشأن تطوير القاهرة التاريخية
اجتماع الرئيس السيسي بشأن تطوير القاهرة التاريخية
اجتماع الرئيس السيسي بشأن تطوير القاهرة التاريخية
اجتماع الرئيس السيسي بشأن تطوير القاهرة التاريخية
السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء هشام آمنه منطقة القاهرة التاريخية

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