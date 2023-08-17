إزالة 116 تعديا بالبناء على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

فقد تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى من استرداد فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوى الغربى بابشادات، بالإضافة إلى 11 حالة بقرى ابشادات و دير البرشا و دروة و منشأة المغالقة و ابوقلته وبنى خالد و الشيخ أبو على و قصر هور وحالة بحى غرب المدينة .

كما أزالت الوحدات المحلية بـمركزي سمالوط وبنى مزار 51 حالة تعد منها 21 حالات تعد في المهد على الأرض الزراعية شملت أحياء شمال وجنوب المدينة وقري التوفيقية والخمايشة وقلوصنا واسطال وطحا بمركز سمالوط، و30 حالة بمركز بني مزار شملت قري شلقام وصندفا وأبوجرج وأحياء المدينة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة .

وفى مركزي العدوة ومطاي، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة حيث أسفرت الحملات عن إزالة 11 حالة تعد بالمهد علي أرض زراعية بنطاق مركز العدوة، إلى جانب إزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بمجلس قروي أبوعزيز بمركز مطاي.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا 30 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بقري صفط الخمار ونزلة حسين، إلى جانب إزالة 9 حالات بناء بدون ترخيص بقرية بنى موسى بمركز أبوقرقاص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

