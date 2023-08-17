الليلة .. خميس الجارحي المنشق عن الجماعة الإرهابية ضيف الباز في الشاهد

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، خميس الجارحي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الخميس، في برنامج "الشاهد" الذي يذاع علي شاشة إكسترا نيوز.

ويكشف "الجارحي" خلال اللقاء كيف تحول ضد الإخوان وأصبح ناقدا لهم بعد اكتشافه زيف منهج الجماعة الإرهابية وتنفيذهم لعمليات مسلحة واغتيالات.

ويسرد الجارحى تفاصيل حديثه مع أحد قيادات الجماعة حول استهداف التنظيم الإرهابي لسيارات الشرطة.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 13 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .