حفل الفلكلور الإسباني للفنانة منى بوركهارد فى قبة الغورى.. غدًا

يقيم مركز ابداع قبة الغورى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء الجمعة 18 أغسطس الجارى حفل غنائى راقص للفنانة منى بوركهارد بمصاحبة أوركسترا "لاس انتكادوراس".



يتضمن برنامج الحفل أغانى من الفلكلور الإسباني الباسو دوبل، الجيبسى ، بالإضافة الى بعض الأغانى اللاتينية الكلاسيكية منها:

“Granda”, “Mala guena”, “carino” ,”fuego”, “Veneno”, “Amado mio”, “A palma de Mallorca”, “La Viento del arena”, “Arrinconamela”.



يذكر ان الأوركسترا تأسست عام 2014 ، وبدأت فى تقديم عروضها فى 2016 فى العديد من المسارح بالقاهرة، والمواقع الثقافية.