اختبارات الأداء الخاصة بمنشد الشارقة 15 تنطلق من الرياض 2 سبتمبر

أعلنت قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون، عن انطلاق اختبارات الأداء الأولية الخاصة بمنشد الشارقة في شهر سبتمبر القادم من أجل انتقاء المشاركين المؤهلين للمنافسة في النسخة الخامسة عشرة لأكبر برنامج إنشادي تلفزيوني.

وتقام اختبارات الأداء في الشارقة وفي ست دول عربية، حيث سيتم الاستماع إلى أروع الأصوات التي ستمثل بلدانها في الحدث الكبير الذي سيقام على مسرح المجاز في ديسمبر القادم.

وينطلق مشوار اختيار المشاركين في النسخة 15 من منشد الشارقة من العاصمة السعودية الرياض في 2 سبتمبر، ثم تنتقل لجان التحكيم إلى مدينة صحار بسلطنة عمان في 5 سبتمبر، وبعد أربعة أيام ، يأتي دور العاصمة الأردنية عمان في 9 سبتمبر.

وتتوجه لجان التحكيم نحو العاصمة المغربية الرباط في 13 سبتمبر، قبل التنقل إلى الجزائر في 16 سبتمبر، وتختتم هذه الجولات المثيرة في القاهرة في 20 سبتمبر.

وتتوج عملية اختيار المنشدين في الإمارات في الثالث والعشرين من سبتمبر في مدينة الشارقة .

بالموازاة مع ذلك، سيتاح للمشاركين من مختلف الدول العربية ، المشاركة في اختبارات الأداء عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى السفر، حيث تمتد هذه العملية لثلاثة أسابيع، بدايةً من 2 وحتى 23 سبتمبر.

ويشترط المنظمون أن يكون سن المترشحين بين 18 و35 سنة ، واختيار أناشيد بمضمون هادف وأداء نشيد وموال لا تزيد مدته عن 3 دقائق ، بالإضافة إلى الالتزام بالمظهر اللائق.

وتأتي هذه المسابقة كمنصة مهمة لاكتشاف وتسليط الضوء على المواهب الإنشادية، حيث سيتاح للمشاركين فرصة ذهبية لعرض مهاراتهم الصوتية والفنية أمام لجان تحكيم متخصصة. ومن المتوقع أن تشهد مرحلة التجارب لاختيار المشاركين في النسخة القادمة ، منافسة شديدة، حيث يسعى أصحاب المواهب الإنشادية للظفر بتقدير لجان التحكيم المختصة والتأهل للمرحلة النهائية التي تجمع أفضل المواهب الإنشادية في العالم العربي .

وذكر نجم الدين هاشم المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة أنه يتوقع مشاركة كبيرة من أصحاب المواهب الانشادية في اختبارات الأداء للظفر بتأشيرة لجان التحكيم وتحقيق حلمهم بالمشاركة في أكبر برنامج إنشادي على الإطلاق والذي يتيح لهم دخول عالم النجومية من بابه الواسع.

وأضاف نجم الدين هاشم : تعد هذه النسخة من منشد الشارقة فرصة مميزة للشباب الموهوبين ليبرزوا مواهبهم ، فالبرنامج يقدم لهم منصة فريدة لتطوير قدراتهم الإنشادية وشق طريقهم في عالم الفن الملتزم .