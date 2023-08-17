الإثنين المقبل.. نادي سينما المرأة يعرض 5 أفلام جديدة بالهناجر

يعرض نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما عروضه السينمائية وذلك في الخامسة مساء يوم الإثنين المقبل، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية .

ومن المقرر أن يعرض نادي سينما المرأة كل من فيلم قناة السويس عواصف وإنسان إخراج عنان نديم، فيلم الزفة إخراج أحمد سمير، فيلم بنت بميت راجل إخراج أحمد معوض، فيلم كماشة إخراج سمير عبد العاطي، وفيلم أوضتن وصالة إخراج مينا ماهر.

ويعقب عرض الأفلام، عقد ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي والناقد السينمائي إسلام أحمد على لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، تحت ادارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي فنيا.

