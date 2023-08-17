الهمس المخيف.. سلوك صادم من بايدن يثير غضبا واسعا |فيديو

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لجأ إلى الهمس المخيف عندما تحدث عن الإنجازات الاقتصادية.

وسلطت "ديلي ميل” الضوء على مقطع فيديو من خطابه في البيت الأبيض، تحدث فيه بايدن عن نجاحات سياسته الاقتصادية.

وقال بايدن، تعليقا على تقارير فاينانشيال تايمز وول ستريت جورنال، بصوت هامس وبابتسامة مميزة وهو يميل إلى الميكروفون: "لكن أتعلم؟ إنها تعمل".

وأوضحت “ديلي ميل”، أن تحدث بايدن في "همسات مخيفة" لإثبات نجاح تشريعات المناخ والضرائب وسط حرائق الغابات في هاواي.

كان رد فعل قراء الصحيفة ضد هذا السلوك للرئيس الأمريكي، حيث كتب أحد القراء: "من المحتمل أنه نفس الصوت الذي يتحدث به إلى الفتيات الصغيرات".

وأضاف آخر: "إنه يعيش في العالم السفلي".

وكتب آخر "هذا هو الهمس من حيوان مفترس”.

وأضاف آخر: "إنه مثير للاشمئزاز".