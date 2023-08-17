ممدوح موافى مستشاراً لنائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب

اصدرت الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس قراراً

بتكليف الدكتور . ممدوح عبد العليم سعد موافى الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة مستشاراً لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشـ طة الطلابية

وفى إطار اهتمام إدارة جامعة عين شمس بالانشطة الطلابية الصيفية برعاية أ.د. غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس و أ.د.

عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشرف أ. إبراهيم سعيد امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب شاركت إدارة النشاط الرياضي في البطولة الشاطئية بباجوش في الفترة من ١٢:٧ من أغسطس الجارى والتى نظمتها جامعة الإسكندرية

