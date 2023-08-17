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ديني

تكريم خريجي دورة التطبيقات الحديثة بالمركز الإقليمي للفطريات بجامعة الأزهر

تكريم خريجي دورة
تكريم خريجي دورة التطبيقات الحديثة

كرم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، خريجي الدورة التدريبية المتخصصة لطلاب من 10جامعات مصرية حكومية وخاصة بالمركز الإقليمي للفطريات بجامعة الأزهر والتي استمرت على مدار شهر كامل، وكانت بمشاركة عدد 154 باحثًا، وكانت تحت عنوان: (التطبيقات الحديثة والمتقدمة لعلوم الميكروبيولوجي والبيوتكنولوجي).

تكريم خريجي دورة التطبيقات الحديثة بالمركز الإقليمي للفطريات بجامعة الأزهر

وذلك في إطار رؤية مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، للنهوض والارتقاء بمستوى البحث العلمي باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية في الجمهورية الجديدة، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م. 

وأشاد الدكتور محمود صديق بهذه الدورة التدريبية التي تعكس قوة ومتانة المراكز البحثية في جامعة الأزهر الشريف، ومدى إسهامها في خدمة المجتمع من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل للباحثين والطلاب من مختلف الكليات.

وأشار الدكتور محمد منصور، مدير المركز، أن هذه الدورة  التدريبية، أقيمت في ضوء رؤية المركز للنهوض والارتقاء بالبحث العلمي، وحرصًا على تقديم الجانب التطبيقي والتدريبي للدراسات الأكاديمية التي تدرس بالجامعات المصرية حتي يجمع الطلاب بين الدراسات الأكاديمية والتطبيقية للعلوم المتقدمة، مما يساعد على رفع كفاءة الطلاب من الناحية العملية.

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وأوضح منصور أن البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار شهر تضمن تقنيات عدة في مجالات مختلفة حتى يتثنى للطلاب الاطلاع على العلوم في المجال البحثي وتحديد المجال المناسب والأقرب لطبيعة دراسته، أيضا تظهر أهمية البرنامج التدريبي المقدم في توعية الطلاب بمتطلبات سوق العمل والربط بين ما تم دراسته في الكليات ومجالات العمل المختلفة على المستوى البحثي والأكاديمي مما يتيح فرصة كبيرة للطالب لفتح آفاق عديدة تجعله يقدر أهمية دراسته وكيفية استغلال وسائل المعرفة المتنوعة لربط مختلف التخصصات بعضها البعض لإنتاج عمل علمي مشترك يمكن الإفادة منه في المجالات التطبيقية والأكاديمية المتنوعة ويسهم في سد الفجوة بين المجال الأكاديمي والمعملي وسوق العمل، مشيرا إلى أن محتوى البرنامج التدريبي تضمن التعريف بمجال التحاليل الطبية وأقسامه وتطبيقاته مع التدريب العملي على طريقة سحب العينات وتجميعها، والتدريب على الأجهزة المستخدمة في التحاليل مع التدريب العملي على بعض أنواع التحاليل المختلفة في كيمياء الدم والإنزيمات، والتعرف على أنواع كرات الدم المختلفة وطريقة عدها وفحصها تحت الميكرسكوب، وكيفية عمل فصائل الدم وعمل وفحص أفلام الدم، بجانب التعرف على أنواع الميكروسكوبات المختلفة في البحث العلمي والتدريب العملي عليها والتي تشمل:
-الميكروسكوب الضوئي. -الميكروسكوب الفلوروسنتي. الميكروسكوب الإلكتروني النافذ والماسح، والتعرف على طبيعة عمل كل واحد.

كما أوضح منصور أن الدورة تضمنت أيضًا التعريف بتقنية الفصل الكروماتوجرافي المختلفة والفرق بين الأجهزة المختلفة المستخدمة في الفصل بأنواعها والتدريب العملي عليها، إضافة إلى التطبيقات المختلفة لعلوم الميكروبيولوجي والبيوتكنولوجي واستخداماتها في المجال الطبي والصناعي والبيئي مع تحضير الميديات والمزارع المختلفة وتوضيح استخدماتها في المجال البحثي، إضافة إلى تناول البرنامج التدريبي لكيفية عزل العينات الميكروبية وطريقة تعريفها وحفظها، إضافة إلى مقدمة 
حول تقنيات ELISA ، PCR والتطبيقات المختلفة لهم، والتعريف بعلم المناعة وأهميته وبعض الأجهزة المستخدمة لقياساته وكيفية التمييز بين الخلايا المناعية المختلفة، والتعرف على علم الوراثة واستخداماته في المجال البحثي والطبي.

وفي ختام التكريم تم توجيه الشكر والإشادة بجهود اللجنة المنظمة التي ضمت كل من:
د. داليا مصباح محمد.
د. أحمد عاطف عبد الفتاح.
د. مروه محمد هلال.
د.السيد محمد علي عبد الكريم.
د.صباح صبحي محمد.
د.أحمد محمد بيومي.

الأزهر جامعة الأزهر الدكتور محمود صديق المركز الاقليمي علوم الميكروبيولوجي خريجي دورة التطبيقات الحديثة المركز الإقليمي للفطريات

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