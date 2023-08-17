الرئيس الإماراتي يتلقى رسالة من نظيره الجزائري

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها.

وتسلم الرسالة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات لدى استقبال، عمر فريتح، سفير الجزائر لدى الإمارات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبحث الشيخ منصور بن زايد والسفير الجزائري علاقات التعاون المشترك القائمة بين دولة الإمارات والجزائر وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.