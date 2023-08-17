المعارض السنغالي عثمان سونكو يدخل العناية المركزة

دخل المعارض السنغالي عثمان سونكو، العناية المركزة بعد أسبوعين من بدء إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.

وقال أوسينو لي، وهو عضو في حزب باستيف الذي يقوده سونكو والذي أجبرته السلطات السنغالية على الإغلاق: "سونكو كان ضحية مرض حدث الليلة الماضية".

وأكد مصدر طبي في المستشفى الرئيسي بالعاصمة داكار لـ"بي بي سي" أنه نُقل إلى وحدة العناية المركزة.

وقال حزب باستيف إن السلطات كانت "مسؤولة" عن حالة سونكو، بعد أن وجهت إليه اتهامات واحتجزته بتهمة التمرد والتآمر ضد الدولة، من بين جرائم أخرى ولم يصدر أي بيان من السلطات بشأن حالة سونكو.

ويخطط سونكو للترشح في انتخابات الرئاسة السنغالية في فبراير من العام المقبل 2023، لكنه دخل في صراع على السلطة مع السلطات منذ 2021 عندما تم وضعه قيد التحقيق في قضية فساد أخلاقي.

وفي يونيو حُكم على سونكو غيابيا بالسجن لمدة شهرين - وقال إن ذلك له دوافع سياسية.

وتسبب ذلك في اشتباكات غاضبة من قبل مؤيدين أسفرت عن مقتل 24 شخصا، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

في الشهر التالي تم اعتقاله، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع تم اتهامه بإثارة التمرد.