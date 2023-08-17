إعلان مقلق من بيلاروس بشأن استخدامها الأسلحة النووية

كشف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، المواقف التي ستستخدم فيها مينسك الأسلحة النووية التكتيكية التي نشرتها روسيا علي أراضيها.

وقال لوكاشينكو في مقابلة صحفية، إن "بيلاروس ستستخدم الأسلحة النووية التكتيكية حال تعرضها لعدوان”.

ومنذ قليل، قال لوكاشينكو، إن مينسك لن تدخل في الصراع في أوكرانيا إذا لم يعبر الأوكرانيون حدود بيلاروس، مشيرا إلي أن بيلاروس ستساعد روسيا دائمًا.

وأضاف: "إذا لم يعبر الأوكرانيين حدودنا، فلن نشارك أبدًا في هذه الحرب، لكننا سنساعد روسيا دائمًا”، مؤكدا أن “روسيا حليف لـ بيلاروس”.

وأوضح الرئيس البيلاروسي، أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يدفع بلادنا للدخول في الحرب بأوكرانيا".

وأضاف أن "55 دولة تساعد أوكرانيا، لكن بيلاروس فقط هي من تساعد روسيا”.