خالد جلال ينعى والدة الفنان إسماعيل مختار

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والدة الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح سابقا، والتى وافتها المنية اليوم الخميس .

ودعا المخرج خالد جلال المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان .



معربا عن خالص عزائه للفنان إسماعيل مختار.

وكان قد نعي المخرج خالد جلال، الفنانة منحة زيتون صابر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “فيسبوك”.



ونشر خالد جلال صوره للفنانه منحة زيتون وعلق عليها: "الطيبة الأصيلة الغالية.. منحة زيتون.. رحمك الله و اسكنك فسيح جناته".

وتوفيت الفنانة منحة زيتون الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 63 عاما.

وتعد منحة زيتون من النجمات اللاتي برعن في أدوار الكوميديا والتراجيديا معا، حيث قدمت عددا كبيرا من الأعمال،ورغم أن جميع أدوارها ثانوية، لكنها تركت أثرا فى قلوب محبيها، فلا أحد ينسى “أم فرحات” فى “همام فى أمستردام”،والذى كان سببا فى شهرتها.



ولدت منحة زيتون في القاهرة يوم 15 سبتمبر عام 1960، ودرست في جامعة عين شمس كلية الآداب قسم لغة فرنسية.