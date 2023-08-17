عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد الخميرة.. ماذا يحدث عند تناولها باستمرار

الخميرة
الخميرة

توجد فوائد كثيرة لتناول الخميرة وتستخدم كمكمل للبروتين ومُعزز للطاقة ومُحسِّن للمناعة، كما أنها تستخدم كوسيلة للمركبات الأخرى المعززة للصحة.

ووفقا لما جاء في موقع نعرض لكم أهم فوائد تناول الخميرة الصحية.

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

فوائد تناول العسل يوميا على الريق وقبل النوم

1. توفر العناصر الغذائية الحيوية أثناء الحمل: تعتبر الخميرة الجافة مصدرًا ممتازًا لحمض الفوليك يمكن أن يساعد حمض الفوليك في تقليل مخاطر العيوب الخلقية وتحسين نمو الجنين وتطوره.

2. تعزز الطاقة: الخميرة الجافة هي بروتين كامل يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد في محاربة التعب.

3. تعزز صحة الجلد والشعر: تحتوي الخميرة الجافة على العديد من فيتامينات ب والنياسين وهذه تفيد الشعر والجلد والأظافر.

4. جيد لوظيفة العصب: تحتوي الخميرة الجافة على الثيامين والريبوفلافين وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك ، مما يعزز صحة الأعصاب.

5. تحسن الهضم: الخصائص الحيوية للخميرة الجافة تساعد في الصحة العامة للأمعاء.

الهضم
الهضم

فوائد أخرى للخميرة الجافة:

تقوي جهاز المناعة
تحسن المزاج
تعزز صحة القلب
تكافح فقر الدم
تحارب التعب
تعزز الصحة الهرمونية
نمو العضلات
تنظم السكر في الدم
 

الخميرة الشعر والجلد العيوب الخلقية حمض الفوليك جهاز المناعة صحة الجلد والشعر صحة القلب صحة الجلد قوي جهاز المناعة فيتامينات ب نمو العضلات نمو الجنين يحسن الهضم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

بعد انتقاله للخليج السعودي .. كهربا يوجه رسالة إلى محمد شريف

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

حاولت تسميم ترامب.. السجن 22 عاما لامرأة كادت تتسبب في كارثة بأمريكا

ماء الاغتسال من الجنابة له شروط.. تعرف عليها

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

موضوعات متعلقة

لو عندك صداع متكرر.. نام بالطريقة دي

أفضل نظام غذائي لمرضى الصرع.. يقلل النوبات والتشنجات

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

نظام غذائي يحميك من حصوات المرارة

موجود في كل بيت.. علاج مذهل يخلصك من الدوالي

تحذير.. المصابون بهذه الأمراض أكثر عرضة لسرطان القولون

حقيقة أضرار القهوة على الإنجاب .. هل تدمر خصوبة البنات؟

الحق نفسك .. اكتشف الأعراض المبكرة لـ سرطان القولون

ترشيحاتنا

قائد جيش دولة في حلف الناتو يزور خط المواجهة بأوكرانيا.. ماذا يحدث؟

السيجارة بـ 50 جنيها| السجن عامين لتاجر عين شمس

زيلينسكي اختبأ في سردابه.. لوكاشينكو يكشف كواليس رفض بوتين الاستيلاء علي كييف

لفظ خادش.. قرار عاجل من نقابة المهن الموسيقية ضد "كزبرة"

ترامب: يحاولون وضعي في السجن مدى الحياة بتهم ملفقة

قررت أسيب إنجلترا وأفتح بيزنس في بلدي.. تعرف على حكاية المصري يحيى ذكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيطرة على ضغط الدم.. فوائد خارقة لتناول حبة المانجو

فوائد الخميرة.. ماذا يحدث عند تناولها باستمرار

كافيار واطلالات مبهجة.. شاهد هيفاء وهبي اثناء عطلتها بالساحل الشمالي تشعل السوشيال ميديا

ليس دور برد عادي.. طبيب يفجر مفاجأة عن المتحور الجديد في مصر

فيديو

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ