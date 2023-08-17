فوائد الخميرة.. ماذا يحدث عند تناولها باستمرار

توجد فوائد كثيرة لتناول الخميرة وتستخدم كمكمل للبروتين ومُعزز للطاقة ومُحسِّن للمناعة، كما أنها تستخدم كوسيلة للمركبات الأخرى المعززة للصحة.

ووفقا لما جاء في موقع نعرض لكم أهم فوائد تناول الخميرة الصحية.

1. توفر العناصر الغذائية الحيوية أثناء الحمل: تعتبر الخميرة الجافة مصدرًا ممتازًا لحمض الفوليك يمكن أن يساعد حمض الفوليك في تقليل مخاطر العيوب الخلقية وتحسين نمو الجنين وتطوره.

2. تعزز الطاقة: الخميرة الجافة هي بروتين كامل يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد في محاربة التعب.

3. تعزز صحة الجلد والشعر: تحتوي الخميرة الجافة على العديد من فيتامينات ب والنياسين وهذه تفيد الشعر والجلد والأظافر.

4. جيد لوظيفة العصب: تحتوي الخميرة الجافة على الثيامين والريبوفلافين وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك ، مما يعزز صحة الأعصاب.

5. تحسن الهضم: الخصائص الحيوية للخميرة الجافة تساعد في الصحة العامة للأمعاء.

الهضم

فوائد أخرى للخميرة الجافة:

تقوي جهاز المناعة

تحسن المزاج

تعزز صحة القلب

تكافح فقر الدم

تحارب التعب

تعزز الصحة الهرمونية

نمو العضلات

تنظم السكر في الدم

