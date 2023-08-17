مشايخ مطروح: لمسنا وفاء الرئيس بوعوده والزيارة الأخيرة مختلفة.. فيديو

أجرى الإعلامى محمد مصطفى شردي، لقاءات خاصة ببرنامج الحياة اليوم مع مشايخ مطروح والسلوم.

وقال العمدة ممدوح منصور: "التقينا الرئيس السيسى أكثر من مرة من قبل ولكن هذه الزيارة الأمر مختلف وكان سعيدا بما رأه من سرعة التنفيذ واللقاء كان شيقا".

وتابع: "طلبنا توصيل خط ترع للزراعة وفى زراعات منتجة واضحة للجميع في محور الضبعة وأصبح هناك مطاعم ومحطات بنزين والرئيس، وعدنا بالتنفيذ".



من جانبه قال العمدة عيد السرحانى، أنه التقى الرئيس السيسي أكثر من 7 مرات من قبل وكان اول لقاء له معه وهو وزير دفاع وهو على كل كلامه ووعوده واحدة ونحن لمسنا وفائه بالوعد في محافظة مطروح.

واستطرد: "ما طلبناه من الرئيس توصيل خط الترعة من الضبعة لمرسى مطروح ورصف الطريق من مطروح إلى الجمرك أو السلوم ووعدنا أن يكون الطريق 4 حارات.. والخير قادم كثير إن شاء الله.