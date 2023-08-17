عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشايخ مطروح: لمسنا وفاء الرئيس بوعوده والزيارة الأخيرة مختلفة.. فيديو

صدى البلد

أجرى الإعلامى محمد مصطفى شردي، لقاءات خاصة ببرنامج الحياة اليوم مع مشايخ مطروح والسلوم.

وقال العمدة ممدوح منصور: "التقينا الرئيس السيسى أكثر من مرة من قبل ولكن هذه الزيارة الأمر مختلف وكان سعيدا بما رأه من سرعة التنفيذ واللقاء كان شيقا".

 

وتابع: "طلبنا توصيل خط ترع للزراعة وفى زراعات منتجة واضحة للجميع في محور الضبعة وأصبح هناك مطاعم ومحطات بنزين والرئيس، وعدنا بالتنفيذ".
 

من جانبه قال العمدة عيد السرحانى، أنه التقى الرئيس السيسي أكثر من 7 مرات من قبل وكان اول لقاء له معه وهو وزير دفاع وهو على كل كلامه ووعوده واحدة ونحن لمسنا وفائه بالوعد في محافظة مطروح.

واستطرد: "ما طلبناه من الرئيس توصيل خط الترعة من الضبعة لمرسى مطروح ورصف الطريق من مطروح إلى الجمرك أو السلوم ووعدنا أن يكون الطريق 4 حارات.. والخير قادم كثير إن شاء الله.

الرئيس السيسي الإعلامي محمد مصطفى شردي برنامج الحياة اليوم محافظة مطروح محور الضبعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

بعد انتقاله للخليج السعودي .. كهربا يوجه رسالة إلى محمد شريف

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

بسبب زيزو.. الزمالك يقرب مهاجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

ترشيحاتنا

لفظ خادش.. قرار عاجل من نقابة المهن الموسيقية ضد كزابيرو

هل يجوز أكل الطعام أو الخضروات التي تم غسلها في الحمام

ترامب: يحاولون وضعي في السجن مدى الحياة بتهم ملفقة

قررت أسيب إنجلترا وأفتح بيزنس في بلدي.. تعرف على حكاية المصري يحيى ذكي

محافظ دمياط: 2 مليون زائر في رأس البر خلال فصل الصيف

إعلان مهم من رئيس بيلاروس بشأن مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيطرة على ضغط الدم.. فوائد خارقة لتناول حبة المانجو

فوائد الخميرة.. ماذا يحدث عند تناولها باستمرار

كافيار واطلالات مبهجة.. شاهد هيفاء وهبي اثناء عطلتها بالساحل الشمالي تشعل السوشيال ميديا

ليس دور برد عادي.. طبيب يفجر مفاجأة عن المتحور الجديد في مصر

فيديو

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ