هانى عمارة: مصر كلها تصلح أن تصبح مركز لوجيستى للتجارة العالمية

قال الكاتب الصحفى هانى عمارة، أن مصر فى موقع جغرافى بمثابة "الجوهرة التى ليس لها مثيل فـ مصر تتوسط العالم".



وأضاف هانى عمارة خلال حواره مع برنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر قناة "اى تى سى"، أن قناة السويس شريان التجارة العالمي ، معقبا:" مصر كلها تصلح أن تصبح مركز لوجيستى للتجارة العالمية".

مشاريع قومية

وأشار الكاتب الصحفى، إلى أن الدولة المصرية تمكنت خلال السنوات الماضية من انشاء مشاريع قومية تخدم التجارة الخارجية والداخلية.

وأكد الكاتب الصحفى هانى عمارة أهمية تقديم الخدمات اللوجيستية والنقل قائلا:" 30% من الدخل القومى للأردن مصدره النقل والخدمات اللوجيستية".