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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023: دعم من حبيبك

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023

لا توجد مشكلة كبيرة ستؤذي حياتك العاطفية اليوم، ستكون الحياة المهنية مشغولة ولكنها منتجة، تعامل مع الثروة بذكاء واتخذ قرارات حكيمة، يجب أن تكون حذرا بشأن الصحة.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

سيكون حبيبك داعمًا لأنشطتك ويتوقع منك أن تكون متماثلًا، على الرغم من الاحتكاك البسيط بحياة الحب ستكون سعيدًا لأن علاقة الحب لن تتأثر،قد يجد مواليد الحوت العازب شريكًا جديدًا ويتواصلون مع الشخص بشكل مفتوح لمعرفة ما إذا كان يمكنك نقل العلاقة إلى المستوى التالي.

‏توقعات برج الحوت صحيا

قد يصاب بعض كبار السن بشكاوى متعلقة بالعظام ويجب أن تكون حذرًا حيال ذلك، تتنبأ التوقعات بالحمى الفيروسية والمشاكل المتعلقة بالمعدة وارتفاع ضغط الدم التي تتطلب عناية طبية.

توقعات برج الحوت المهني

سيكون هناك نجاح رسمي وستنظر الإدارة في ذلك أثناء مناقشة التقييمات والترقيات، سيطلب منك بعض العملاء تحديدًا ما سيكون ريشة على قبعتك، تتطلب بعض المهن تعدد المهام وتضمن أنك جيد فيها.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

لن تؤثر عليك مشاكل مالية بسيطة وسيكون هناك أيضًا دخل من مصادر مختلفة، ومع ذلك ، فأنت بحاجة إلى إنفاق مبلغ كبير على القضايا القانونية اليوم. 

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