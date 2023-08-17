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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 17 أغسطس 2023 صحيًا ومهنيًا وعاطفيًا

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

حظك اليوم من الأكثر بحثًا على مؤشر البحث جوجل مع بداية يوم جديد، حيث ينتظر محبو الأبراج إلقاء نظرة قبل القيام بأي مهام في اليوم.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

برج الحمل وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

خطط ليومك بدقة وتفاعل مع أشخاص جديرين بالثقة للحصول على المساعدة، سيتولى حبيبك اليوم دور الملاك الحارس؛ عيش تلك اللحظات، أولئك الذين يركزون على عملهم سيجنون المكافآت والمزايا. 

برج الثور وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

متعة خالصة ومتعة تنتظر أولئك الذين يخرجون لقضاء وقت الفراغ، قد يجد الأفراد الذين اقترضوا أموالاً من آخرين أنفسهم ملزمين بسداد القرض، بغض النظر عن الظروف. مثل هذا الموقف يمكن أن يجهد وضعك المالي.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

من المحتمل أن تستثمر وقتك في الرياضة للحفاظ على حيويتك البدنية، اليوم، يمكنك جني الفوائد بمساعدة أخيك. يمكن أن تثبت الاتصالات الجديدة التي تم تشكيلها الآن أنها دائمة ومفيدة للغاية، تجنب تولي دور تابع في أمور القلب.

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

التوترات الداخلية قد تشعل غضبك، قد يؤدي قمع هذه المشاعر إلى تفاقم المشكلات الجسدية، وجه إحباطك من خلال النشاط البدني للتخفيف من ذلك، قد يكون اختيار إبعاد نفسك عن المواقف المزعجة أسلوبًا أفضل.

برج الأسد وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

قد تؤدي الضغوط من الرؤساء في مكان العمل والصراعات في المنزل إلى حدوث إجهاد، وتعطيل تركيزك على مهامك، قد يواجه الأفراد الذين استثمروا في البورصة خسائر مالية اليوم.

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

قد يواجه الأفراد المتزوجون من هذه العلامة الفلكية مكاسب مالية من عائلة أزواجهم اليوم، قد يفوق دعم أخيك توقعاتك في تلبية متطلباتك، يمكن أن تشكل الاضطرابات العاطفية تحديات.

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

على الرغم من التوترات المتعلقة بالعمل التي تشغل أفكارك ، ولا تترك سوى القليل من الوقت للعائلة والأصدقاء ، يُشار إلى السفر ، مما يجلب الفوائد والتكاليف، سيكون وجود شريك حياتك ممتعًا بشكل استثنائي اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

اليوم، لديك الفرصة لجمع الأفكار حول الإدارة المالية والمدخرات من خلال استشارة كبار السن في عائلتك ويمكنك دمج هذه الأفكار في روتينك اليومي سوف يلقي بك التجمع العائلي دورًا مركزيًا.

برج القوس وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

يعد الاستثمار في التحف والمجوهرات بجلب الرخاء والمكاسب، ينتظرك ترحيب من الأصدقاء ، يتم الحصول عليه من خلال إتمامك لمهمة صعبة، هذا اليوم فريد من نوعه لحياتك الزوجية.

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

تحسين وضعك المالي سيسهل عمليات الاستحواذ الهامة، يوم لتنشيط العلاقات وتقوية الروابط مع أفراد العائلة، قد يشكل التغلب على الحواجز الاجتماعية تحديًا، ستقدم المحاضرات والندوات التي تشارك فيها اليوم أفكارًا جديدة للنمو الشخصي.

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

أعطِ الأولوية لاحتياجات الآخرين اليوم ، على الرغم من توخي الحذر عند الإفراط في الكرم مع الأطفال لمنع المضاعفات المحتملة.

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

على الرغم من كونك مثقلًا بالمهام ، فإنك ستبث الطاقة في مكان عملك ، مما يتيح لك إكمال جميع المهام قبل الموعد المحدد، تبني إدارة الوقت بكفاءة. إذا وجدت نفسك في وقت فراغ ، فقم بتوجيهه إلى مسعى إبداعي ؛ إضاعة الوقت ليس من المستحسن.

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