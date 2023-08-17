عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لسكان أكتوبر.. إغلاق طريق النايل سات لمدة 5 أشهر | تعرف على البدائل

طريق
طريق

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ أعمال إنشاء القواعد الخرسانية وتحويل المرافق المتعارضة مع مسار مشروع القطار الكهربائى خط (العين السخنة – العلمين) بطريق النايل سات ، تحديداً من الجهة المقابلة لكمبوند هرم سيتى بالإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم .

 الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لطريق النايل سات أمام حركة المرور فى الإتجاه والموقع المشار إليهما على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ24 ساعة إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 18/8/2023 حتى صباح يوم الجمعة الموافق 19/1/2024، وإجراء تحويل وتقسيم طريق النايل سات فى الإتجاه القادم من طريق الفيوم وميدان البترول إلى إتجاهين للحركة المرورية بواقع حارة مرورية لكل إتجاه وفصلهما بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 400 متر وكذا إستحداث فتحات دخول للمركبات بالجزيرة الوسطى.

وذلك على النحو التالى :
- حركة المركبات بطريق النايل سات بالإتجاه القادم طريق الواحات وترغب بالسير إتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم تقوم بالدخول يساراً إلى الإتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى إتجاهين عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى .
- إستكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة 500 متر حتى تجاوز الأعمال ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى بطريق النايل سات إتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم عن طريق فتحة الخروج المستحدثة.
 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 

الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية العين السخنة القطار الكهربائي تحويلات مرورية طريق الواحات طريق الفيوم طريق النايل سات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

أحمد حسن يعلن عن وجهة أحمد حجازي بعد اتحاد جدة

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على محمد صلاح: “اجلس على الدكة واهدأ”.. لهذا السبب

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

بعد انتقاله للخليج السعودي .. كهربا يوجه رسالة إلى محمد شريف

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو .. مفاجأة في نزال إيلون ماسك ومارك .. وإعلامي يهاجم المتسولين .. والهلال يتفوق على أندية العالم بسبب نيمار

قرار عاجل من الشباب السعودي لحسم ضم زيزو نجم الزمالك

أخبار مصر على مدار 24ساعة| تثبيت أسعار الكهرباء.. وتجديد تكليف حسن عبدالله

5 سيارات يابانية "زيرو" في مصر .. تبدأ من 550 الف جنيه

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 18 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

عقوبات رادعة لمواجهة التعصب الكروي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس له علاج.. سر التحذير من متحور كورونا الجديد

السيطرة على ضغط الدم.. فوائد خارقة لتناول حبة المانجو

فوائد الخميرة.. ماذا يحدث عند تناولها باستمرار

كافيار واطلالات مبهجة.. شاهد هيفاء وهبي اثناء عطلتها بالساحل الشمالي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ