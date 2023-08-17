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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من المحرمات.. بايدن يمنع مستشاريه من الحديث عن فضائح نجله هانتر

جو بايدن
جو بايدن

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الخميس، أن مستشارو الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يناقشون الدعاوى القانونية ضد ابنه هانتر معه، واصفين هذا الموضوع بأنه من المحرمات.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن "مستشارو بايدن يدركون أنه غير مسموح بالحديث مع الرئيس حول هذا الموضوع، مما يزيد من احتمالات وجود نقطة عمياء قبل شن حملة قاسية ضد الجمهوريين في انتخابات الرئاسة 2024”.

ونقلت  “سي إن إن”، عن مستشار رئاسي لم تذكر اسمه، إنه “في اجتماعات حملة بايدن لانتخابات الرئاسة 2024، لم تتم مناقشة قضايا هانتر.. هذا الموضوع لا يتم النظر فيه".

وفي وقت سابق من اليوم، طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، من الأرشيف الوطني الأمريكي تقديم مراسلات الرئيس جو بايدن، غير المحررة أثناء فترة رئاسته، بما في ذلك تحت أسماء مستعارة.

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وقالت اللجنة على منصة X، “تويتر سابقًا”: "يطلب جيمس كومر جميع الوثائق والمراسلات غير المصدق عليها من الأرشيف الوطني الأمريكي والتي استخدم فيها نائب الرئيس آنذاك جو بايدن اسمًا مستعارًا".

وأوضح كومر، الذي يحقق حاليًا في نشاطات عائلة بايدن، في رسالة أن المراسلات التي طلبها "لها صلات بشركة بوريسما وأوكرانيا”، مؤكدا أنه يحتاج إلى أصول المراسلات لمواصلة التحقيق.

بايدن جو بايدن الرئيس الأمريكي

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