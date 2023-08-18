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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سليم سحاب : والدي لم يكن مقتنعا بفكرة دراستي للموسيقى

سليم سحاب
سليم سحاب

قال الموسيقار سليم سحاب، إنّ عام 1988 هو تاريخ مولده الموسيقي، معتبرًا إياها سنة ميلاده الجديدة، حيث جاء من لبنان إلى مصرَ، وكان يسعى إلى تحقيق حلمه.

سليم سحاب: طريقي لم يكن مفروشا بالورود

وأضاف "سحاب"، في حواره مع الإعلامية هدى كمال مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "جئت بعد رحلة دراسية جديدة، والطريق لم يكن مفروشا بالورود دائما، ووالدي كان ضد أن أدرس الموسيقى ولم يكن مقتنعا بالفكرة التي سيطرت عليّ منذ أن كان عمري 10 سنوات".

وتابع، أنه كان يتمنى أن يصبح قائد أوركسترا منذ أن كان في العاشرة من عمره، بعدما شاهد في مدرسته فيلما عن قائد أوركسترا إيطالي اسمه روبرتو بينزي، وكان عمره 13 سنة عندما احترف قيادة الأوركسترا.

وواصل: "عندما شاهدت هذا الفيلم جاءني قرار داخلي بأني يجب أن يصبح قائد أوركسترا، وبسبب رفض الوالد بدأت الدراسة بعد حصولي على البكالوريوس في لبنان، فقد درست على مدار 4 سنوات نظريات موسيقية غربية في كونسرفتوار بيروت، بعدها حصلت على منحة لدراسة الموسيقى في الاتحاد السوفيتي السابق، حيث درست 10 سنوات قيادة منها 4 سنوات قيادة كورال أكاديمي و6 سنوات في معهد تشايكوفسكي العريق الذي يعتبر الأهم في العالم".

سليم سحاب لبنان مصر القاهرة الإخبارية برنامج عاصمة الفنون الإعلامية هدى كمال

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