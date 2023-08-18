التموين تطرح تخفيضات على الخضروات والفاكهة.. تعرف على الأسعار

تطرح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.



ويستعرض صدى البلد قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، كالتالي:



-الطماطم بـ 14 جنيها



‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 13.5 جنيه



‏-البصل الأبيض بـ 22 جنيها



-‏‎البصل الأحمر بـ 22 جنيها



‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ 16.5 جنيه



‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 18 جنيها



‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 19 جنيها



الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات



-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً



‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه



‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 21 جنيها



‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 28.5 جنيه



‏‎‏‎‏-الليمون بـ 28.5 جنيه



-جوافه بـ 28 جنيها



‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها



-الموز البلدى بـ15 جنيها