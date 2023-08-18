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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اكتشاف مذنب جديد وتوقعات لرؤيته بالعين المجردة.. تفاصيل

مذنب
مذنب

في حدث مثير لاهتمام على الساحة الفلكية، تم اكتشاف مذنب جديد في سماء مدينة كاكيغاوا في اليابان قبل أيام. وقد تمت تسميته رسميًا باسم (C/2023 P1 نيشيمورا)، تيمنًا بمكتشفه السيد هيديو نيشيمورا.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، بحسب التوقعات، سيصبح هذا المذنب ساطعًا بما يكفي لرؤيته بالعين المجردة بحلول شهر سبتمبر المقبل. حاليًا، يوجد المذنب في كوكبة التؤامان في سماء الفجر، وقبل اكتشافه كان مطموسًا في وهج ضوء الشمس، ولكنه تمكن من لفت الانتباه بفضل جهود السيد نيشيمورا.

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تشير التقديرات الحالية إلى أن اللمعان الظاهري للمذنب يبلغ (+10.4)، مما يعني أنه لا يمكن رؤيته بالعين المجردة وأنه خافت نسبيًا. ومع ذلك، يمكن رصد المذنب باستخدام تلسكوبات صغيرة بقطر 6 بوصات أو أكبر.

ووفقًا لتقارير الأرصاد الفلكية، يتوقع أن يمتلك المذنب ذيلًا طويلًا، ومن المتوقع أن يزداد سطوعه ويطول ذيله كلما اقترب من الشمس والأرض. سيكون المذنب في ذروة سطوعه في منتصف شهر سبتمبر عندما يكون في أقرب مسافة من الشمس والأرض.

تمر المذنب نيشيمورا بالفعل عبر مدار الأرض في الفترة من 15 إلى 16 أغسطس 2023، مع اقترابه من الشمس. يتحرك المذنب بسرعة كبيرة، حيث من المتوقع أن يصل إلى مدار كوكب الزهرة في 27 أغسطس 2023.

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