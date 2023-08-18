ميريام فارس تخطف الأنظار داخل سيارة فارهة

اعتاد متابعو الفنانة ميريام فارس، على إطلالتها الساحرة غير المكلفة وهذا ما جعلها محط أنظار الكثير من الفتيات والسيدات لحرصها على تألقها أينما ظهرت.

وبدت النجمة اللبنانية بإطلالة كاجوال جمعت بين الأناقة والبساطة، وهي داخل السيارة، مرتدية تي جمبسوت مطبوع اخضر اللون ونسقت عليه قميص ابيض، فيما أنتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض.

وأكملت أناقتها بارتداء نظارة شمس تناغمت مع ملامحها، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الالوان الترابية واختارت ترك خصلات شعرها الكيرلي منسدلة بشكل أنسيابي .



وطرحت ميريام فارس أغنية "الساحل الشمالي" التى تخطت الـ5 ملايين مشاهدة، بعد 8 أيام فقط من طرحها، وتعد الأغنية هي أول تعاون يجمع محمد منير بميريام فارس، والأغنية من كلمات محمد رحيم.

أخر أعمال ميريام فارس الغنائية

كانت الفنانة ميريام فارس قد أطلقت أغنية «توكو تاكا» بانطلاق كأس العالم 2022 بمشاركة مالوما ونيكي ميناج، عبر قناة «فيفا» وطرحت ميريام فارس مؤخرا أغنية «قضيها انبساط»، وصورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع.

وحققت الاغنية نجاحا كبيرا، حيث تجاوزت 141 مليون مشاهدة خلال 8 شهور، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».