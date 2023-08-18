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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ملفتة .. سلاف فواخرجي تستمتع بإجازتها الصيفية

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

تحرص الفنانة سلاف فواخرجي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتالقت النجمة السورية بإطلالة جذابة خلال قضاء عطلتها الصيفية، مرتدية ملابس البحر واعتمدت تسريحة شعر مميزة.

تستعد الفنانة سلاف فواخرجي للعودة إلى السينما من خلال فيلم “سلمى” مع المخرج جود سعيد ومن المقرر ان تبدا تصويره خلال الايام القليلة المقبلة.  

سلاف فواخرجي 

 وشاركت سلاف فواخرجي فى رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يشارك في بطولة مسلسل" مع وقف التنفيذ" مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.


يذكر أن آخر أعمال سلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة؛ سولاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨١٧_١٩٤٠١٦
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IMG_٢٠٢٣٠٨١٧_١٩٤١٣٢

 

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